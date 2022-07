Klimaatcrisis: Tienduizenden mensen geëvacueerd wegens levensbedreigende overstromingen in Sydney

Zo'n 32.000 inwoners van Sydney zijn op de vlucht geslagen voor overstromingsgevaar. Al dagenlang is er sprake van ongekend zware regenbuien. Het voorbije weekend viel in de Australische stad, waar het nu winter is, evenveel regen als normaal gesproken in de hele maand juli. Het is de vierde keer in anderhalf jaar tijd dat de stad in de problemen komt door zware overstromingen, een gevolg van de klimaatcrisis.