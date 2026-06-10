Klimaatcrisis: Temperatuur op Antarctica twintig graden hoger dan normaal, wetenschappers slaan alarm Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 351 keer bekeken • Bewaren

Een ongekende hittegolf zorgt voor een abnormale temperatuurstijging op Antarctica. Op 6 juni constateerde het Argentijnse onderzoeksstation Esperanza op het Antarctisch schiereiland - de meest noordelijke punt van het continent - een temperatuur van 15,4 graden Celsius. Dat is ruim twee graden hoger dan het vorige winterrecord uit 1998. De meting viel midden in een aanhoudende hittegolf waarbij de temperatuur drie weken achtereen boven het vriespunt bleef. "Dit is absoluut waanzinnig," zegt klimaatprofessor Raúl Cordero van de Universiteit van Groningen tegen The Guardian. "Het is zo'n twintig graden warmer dan normaal in deze tijd van het jaar."

Op King George Island, 160 kilometer van Esperanza, veranderde het landschap in één weekend van wit naar bruin, grijs en groen. De Chileense glacioloog Luis Muñoz beklom vorige week de Collins-gletsjer op King George Island en trof er regen aan in plaats van sneeuw. "De gletsjer zou nu vol sneeuw moeten liggen in plaats van smeltwater. Dit is overduidelijk niet goed."

Wetenschappers benadrukken dat één uitzonderlijk warme winter de zeespiegel nog niet meetbaar zal verhogen, maar wijzen ook op een zorgwekkende langetermijntrend. De warme windstoten die de hittegolf veroorzaken, komen sinds de jaren tachtig steeds vaker voor, een verschijnsel dat direct wordt gelinkt aan de door mensen veroorzaakte klimaatcrisis. Grote gletsjers zoals Pine Island en de Thwaites-gletsjer in het westen van Antarctica naderen al een kantelpunt waarbij de zeespiegel wereldwijd met meters kan stijgen. Die laatste, een gletsjer met het formaat van de Amerikaanse staat Florida, staat om die reden inmiddels ook bekend als de Doemsdag-gletsjer.

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