Klimaatcrisis: temperaturen in Europa stijgen verder, droogte neemt toe Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 196 keer bekeken • bewaren

De afgelopen maand was de warmste maart sinds de metingen in 1940 zijn begonnen, maakt de Europese klimaatwaakhond Copernicus bekend. Het was ook de droogste. Dat laatste heeft direct gevolgen voor de natuur. Er braken in de maand maart in Nederland meer natuurbranden uit dan in heel het jaar 2024. Vorig jaar beleefde Europa het warmste jaar uit de gemeten geschiedenis. Het poolijs is verder gesmolten dan ooit tevoren.

De gemiddelde temperatuur bedroeg 6,03 graden. Dat is 2,41 graden hoger dan in het gemiddelde in de periode 1991-2020. Het was overigens niet overal droog, sommige gebieden werden juist getroffen door een overvloed aan water en beleefden hun natste maartmaand.

Met name in Oost-Europa en Zuidwest-Rusland werden hogere temperaturen dan normaal gemeten. Buiten Europa was de temperatuur het hoogst boven het gemiddelde op de Canadese Arctische Eilanden en in de Baffinbaai, tussen Canada en Groenland.

De grootste regeringspartij in Nederland, de PVV, ontkent het bestaan van de klimaatcrisis.

Meer over: klimaatcrisis , europa , actueel