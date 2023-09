Klimaatcrisis: Straten New York City overstroomd na extreme regenbuien Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 583 keer bekeken • bewaren

Extreme regenval heeft ervoor gezorgd dat de straten van New York City zijn overstroomd. Op videobeelden is te zien hoe auto’s en voetgangers door het kniehoge water proberen te waden. Afgelopen zomer werd al gewaarschuwd dat de infrastructuur van de miljoenenstad niet is berekend op de gevolgen van de klimaatcrisis.

De huidige regenbuien boven de staat New York en delen van New Jersey zijn het gevolg van een lagedruksysteem aan de kust dat vocht aan de lucht boven de Atlantische Oceaan onttrekt en boven land uitstort. Het metrostelsel in New York City is onder water gelopen en ook huizen met kelders zagen die volstromen.