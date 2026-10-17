Klimaatcrisis slaat toe, schade aan fundering koophuizen neemt snel toe door ongekende droogte Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • Bewaren

De schade van de klimaatcrisis, die door rechtse partijen nog steeds ontkend of gebagatelliseerd wordt ("we moeten wel kunnen blijven barbecuen"), begint ook voor de gewone burger steeds concretere vormen aan te nemen. De enorme droogte leidt tot beschadiging van de funderingen van woonhuizen. Het AD bericht op basis van nieuwe cijfers van het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) dat het aantal meldingen van scheuren, scheefstand en verzakking in korte tijd bijna verviervoudigd is.

Was het KCAF na de oprichting in 2012 nog enige tijd een roepende in de woestijn, inmiddels wordt het ondergrondse probleem breed erkend. De Raad voor de Leefomgeving waarschuwde twee jaar geleden voor een nationale crisis . Deze zomer sloegen verschillende deskundigen nogmaals alarm over de funderingsproblematiek . De funderingen van bijna 780.000 huizen zouden binnen 25 jaar tot problemen kunnen leiden. ‘Nederland staat aan de vooravond van een ingrijpende funderingscrisis’, schreef Karsten Klein van Vereniging Eigen Huis eind mei aan de Tweede Kamer. ‘Door lage grondwaterstanden en klimaatverandering ontstaat grote schade aan funderingen en woningen, zoals scheurvorming en vochtproblemen.’

Het repareren van de klimaatschade aan funderingen is voor veel mensen onbetaalbaar. Om de pijn enigszins te verzachten heeft de overheid de Nationale Aanpak Funderingen opgezet, waarvoor tot eind 2028 56 miljoen euro beschikbaar is.

Meer over: actueel , huiseigenaren , droogte , funderingen , klimaatcrisis