Klimaatcrisis roeit krabbenpopulatie Beringzee nagenoeg uit

De jaarlijkse sneeuwkrabbenvangst bij Alaska is voor het eerst ooit afgeblazen. De reden: miljarden krabben zijn spoorloos verdwenen uit het ijzige water van de Beringzee. Er zijn er nog maar zo weinig, dat het minimumaantal om op de schaaldieren te mogen vissen bij lange na niet wordt gehaald. Als gevolg van de klimaatcrisis is het water te warm geworden voor de krabben om te kunnen overleven.

In 2018 leefden er naar schatting zo’n 8 miljard sneeuwkrabben in de Beringzee. In 2021 waren daar nog maar zo’n 1 miljard van over. Een andere populaire krabbensoort, de rode koningskrab, mag voor het tweede jaar op rij niet worden gevangen om dezelfde reden.