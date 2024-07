Klimaatcrisis op vakantie: Belgische baby net op tijd gered bij Italiaanse overstroming

Als gevolg van de klimaatcrisis nemen hevige regenval en overstromingen toe, ook in Italië. Zorgeloos kamperen in de buurt van een rivier is er daarom niet meer, ontdekte een Belgisch stel met een drie maanden jonge baby. Zij hadden hun kampeerauto geparkeerd op een plek bij het water die op internet werd aangeprezen om al wild kamperend de nacht door te brengen. Dat werd uiteindelijk wat wilder dan gedacht.

Zware regenval zorgde ervoor dat het waterpeil heel snel steeg. Een plotse overstroming rond 1.00 uur ‘s nachts veranderde hun kampterrein in een helse plek. Het gezin kon de oever niet meer op eigen kracht bereiken. De kampeerders hadden nog net de tijd om hulp in te roepen, maar het was moeilijk om ze te lokaliseren. De familie stond te midden van het kolkende water doodsangsten uit. Brandweerlieden van Chivasso en Montanaro kwamen ter plaatse, net als een team duikers. Door met een zaklamp te schijnen, konden de kampeerders aan de hulpverleners laten zien waar ze zich bevonden. Bij zonsopgang zondagochtend konden duikers na een lange operatie het drietal in veiligheid brengen.