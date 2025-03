Klimaatcrisis: op Kreta is het ruim 33 graden maar morgen gaat het er sneeuwen

De weersverwachting voor Griekenland, een land dat zwaar getroffen wordt door de klimaatcrisis, ziet eruit als een achtbaan . Op Kreta werd zondag een temperatuur van 33,7 graden gemeten, een absoluut record voor maart. Nooit eerder was maart in Griekenland zo warm, op Kreta is sprake van een hittegolf. Tegelijkertijd komt er plots extreem winterweer aan. Dinsdag wordt ijzel en sneeuw verwacht. Landbouwers vrezen een ramp. Vooral de nu al bloeiende fruitbomen dreigen getroffen te worden door vorst.

De temperaturen in heel Griekenland bereiken hoogten die anders in mei worden waargenomen. “Zulke temperaturen zo vroeg in maart hebben we nog nooit eerder gehad! " vertelde meteoroloog Panagiotis Giannopoulos aan televisiezender ERT. De ongebruikelijke piek werd toegeschreven aan een sluier van Saharastof in de lucht, meldt Le Huffpost.