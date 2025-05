Klimaatcrisis: ook in Nederland dreigt tekort aan drinkwater en PVV-minister doet te weinig Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Nederlanders moeten veel zuiniger met drinkwater om gaan springen om te voorkomen dat er echte serieuze tekorten ontstaan. De Algemene Rekenkamer waarschuwt dat de overheid veel te weinig maatregelen neemt om problemen te voorkomen. Nu is er al sprake van zorgelijke situaties. Zo hebben sommmige drinkwaterbedrijven te weinig reserves en kunnen tientallen bedrijven niet meer op het waterleidinnet aangesloten worden.

Bedrijven en burgers moeten hun verbruik met 20 procent terugdringen om de levering van het essentiële overlevingsmiddel in de toekomst veilig te stellen. Dat terugdringen is extra lastig, onder meer doordat de samenleving verandert. Zo werken meer mensen thuis waardoor he waterverbruik stijgt. Door de klimaatcrisis neemt ondertussen de droogte en het risico daarop toe. De grootste regeringspartij PVV blijft evenwel ontkennen dat de klimaatcrisis bestaat.

"Gezien de ernst en urgentie van de problemen, beoordelen we de beleidsresultaten als zorgelijk", is te lezen. De grootste winst is te behalen bij drinkwatergebruik door huishoudens. Die gebruiken bijna driekwart van al het drinkwater. Daarvan gaan de meeste liters op aan douchen en wc's doorspoelen. Minister Madlener van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor de drinkwatervoorziening. Hij wil drinkwater besparen door meer "waterbewustzijn" te creëren via een landelijke campagne. Maar de onderzoekers kunnen niet goed vaststellen hoeveel effect zo'n campagne daadwerkelijk heeft op het verbruik. Ook staat niet vast dat een hogere prijs voor drinkwater een directe oplossing is. Water duurder maken verandert namelijk weinig aan het verbruik, bleek al uit eerder onderzoek.

Een andere methode om drinkwaterverspilling teurg te dringen is het anders bouwen. Nu worden toiletten bijvoorbeeld steevast met drinkwater doorgespoeld terwijl daarvoor ook water gebruikt kan worden dat niet voor consumptie geschikt is. Madlener (PVV) laat eerst nog onderzoeken of dat eventueel verplicht kan worden. De Rekenkamer constateert dat daardor veel tijd verloren gaat. Ieder huis dat gebouwd wordt zonder zo'n nieuw systeem levert in de toekomst extra problemen op.

De Rekenkamer merkt op dat de minister niet goed weet wat de gevolgen zullen zijn als onvoldoende drinkwater wordt bespaard. Zo heeft hij geen idee hoe vaak bedrijven geen aansluiting kunnen krijgen of woningbouwprojecten in de problemen komen door problemen met de drinkwatervoorziening.

Madlener heeft verklaard dat hij wil laten onderzoeken wat hij met het onderzoek moet doen. In andere Europese landen, zoals Spanje en Frankrijk, komt het steeds vaker voor dat in bepaalde gebieden de drinkwatervoorziening wordt uitgeschakeld omdat er tekorten zijn.