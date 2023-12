Klimaatcrisis: ongekende regenval zorgt voor overstromingen, krokodillen zwemmen in Australische straten Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 53 keer bekeken • bewaren

Australië merkt de gevolgen van de klimaatcrisis. Eerder deze maand werd Sydney en omgeving al getroffen door recordtemperaturen tot fors boven de 40 graden. Nu is het de beurt aan het noordoosten van het land waar ongekende regenval zorgt voor enorme overstromingen. Inwoners moeten hun toevlucht zoeken op daken om te ontsnappen aan de verdrinkingsdood. En aan andere gevaren want plots blijken er ook krokodillen rond te zwemmen in de ondergelopen straten. Op tal van plekken komen dieren in nood door het stijgende waterpeil.

Afgelopen nacht moesten honderden mensen gered worden vanwege de hevigste overstromingen die het gebied ooit getroffen hebben. De hulpverlening wordt bemoeilijkt door de ondergelopen wegen. Het vliegverkeer is stilgelegd en ook voor reddingshelikopters is het te gevaarlijk om te vliegen, meldt RTL Today. Extreem weer is een van de gevolgen van de klimaatcrisis waarvoor wetenschappers al tientallen jaren waarschuwen. Tot op de dag van vandaag zijn er politici die daar niet naar willen luisteren. In Nederland wil de PVV, grote winnaar bij de verkiezingen, alle klimaatmaatregelen schrappen.

Cairns registreerde meer dan 300 millimeter regen in 6 uur en meer dan 650 millimeter in 19 uur, aldus Miles. Ter vergelijking: in Nederland valt er in een héél jaar gemiddeld 853 millimeter neerslag. Ook maandag wordt er weer veel regen voorspeld. Miles zei dat de natuurramp ‘de ergste is die ik me kan herinneren’. ,,Ik heb met de plaatselijke bevolking van Cairns gesproken en ze zeggen dat ze nog nooit zoiets hebben gezien.”