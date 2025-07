Klimaatcrisis: Officieel droogte in Engeland na heetste maand juni ooit gemeten

Voor vier gebieden in Engeland is officieel een droogte uitgeroepen. Het gaat om de Oost- en West-Midlands, Yorkshire en Noordwest-Engeland. De aanhoudende hitte en droogte vormen een ernstige bedreiging voor landbouwproductie en wilde dieren, waarschuwde de Britse regering. Er is onder meer een verbod ingesteld op het sproeien van tuinen om water te besparen nu de voorraden slinken.