Klimaatcrisis: nooit eerder zo'n extreem gevaarlijke orkaan zo vroeg in het jaar Actueel • Vandaag

De tropische storm Beryl heeft zich ontwikkeld tot een extreem gevaarlijke orkaan van categorie 4 – de op een na hoogste categorie. Orkanen in deze categorie worden gekenmerkt door windsnelheden van boven de 200 kilometer per uur. Nooit eerder was er zo vroeg in het jaar al zo’n krachtige orkaan.

“Beryl is een extreem gevaarlijke en zeldzame orkaan voor dit moment in het jaar”, aldus deskundige Michael Lowry tegenover The Guardian. “Ongebruikelijk is een understatement. Nog voor Beryl aan land is gekomen, is het een historische orkaan.”

Volgens deskundigen kan het orkaanseizoen een stuk gevaarlijker worden door de opwarming van de aarde. Een groot deel van de toegenomen hitte wordt opgeslagen in zeeën en oceanen. Als gevolg daarvan is de Atlantische Oceaan in mei bijvoorbeeld al net zo heet als voorheen in augustus. Stormen worden krachtiger door het warme water. Ook gaan ze gepaard met meer regen, omdat een hetere oceaan tot meer verdamping leidt.

De NOS meldt dat er gemiddeld zeven orkanen per jaar zijn, waarvan drie grote. Voor dit jaar verwachten meteorologen dertien orkanen, waarvan vier grote.