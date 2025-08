Klimaatcrisis: Nederlandse vakantiegangers op de vlucht voor bosbranden

Zorgeloos zomervakantie vieren in het zonnige zuiden is geen vanzelfsprekendheid meer nu door de klimaatcrisis de verwoestingen toenemen. In Portugal woeden, net als in andere landen in Zuid-Europa, hevige bosbranden die ook toeristengebieden bedreigen. Zondag kondigde de overheid een alarmfase af die tot donderdag duurt. De Nederlandse presentator Jan Versteegh laat via Instagram weten dat hij en zijn gezin hun vakantieverblijf moesten verlaten omdat het vuur op 200 meter genaderd was.