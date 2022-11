Klimaatcrisis: Nederlanders moeten fiks minder drinkwater gaan verbruiken

Door de klimaatcrisis wordt drinkwater vrijwel overal ter wereld schaarser, ook in Nederland. Het kabinet neemt daarom maatregelen om het drinkwaterverbruik terug te dringen. Nu verbruikt de burger dagelijks gemiddeld 125 liter drinkwater. Over twaalf jaar moet dat teruggebracht zijn tot 100 liter per dag, een vermindering van 20 procent.

Het kabinet wil verder dat er niet meer wordt gebouwd op plekken die nodig kunnen zijn om water te kunnen bergen of afvoeren. Denk hierbij aan uiterwaarden van rivieren of het diepste punt van polders. En tegelijkertijd moeten steden ervoor gaan zorgen dat er minder stenen komen en meer groen. Daardoor kan overtollig regenwater eerder worden afgevoerd en warmen steden in hete perioden minder op. (…) ,,We lopen nu steeds meer tegen de grenzen aan, vanwege het intensieve gebruik en de klimaatverandering”, stelt minister Mark Harbers (I&W). ,,Door meer rekening te houden met ons water, kunnen we ook in de toekomst blijven wonen en werken in Nederland.”