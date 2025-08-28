Klimaatcrisis: Nederland kampt in 2025 met vierde warmste zomer ooit gemeten Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 138 keer bekeken • bewaren

De zomer van 2025 staat op de vierde plaats van warmste zomers ooit gemeten, met een gemiddelde temperatuur van 18,5 graden in De Bilt. Dat meldt ANP. De meteorologische zomer was volgens Weeronline uitzonderlijk warm, droog en zonnig - een trend die experts direct koppelen aan de klimaatcrisis. De afgelopen eeuw speelde de mens een doorslaggevende rol, door de uitstoot van broeikasgassen als koolstofdioxide en methaan, aldus het KNMI.

"We hadden twee officiële hittegolven, diverse datum-warmterecords, een zeldzame officiële zeer hete dag en een uitzonderlijk vroege nacht met grondvorst", somt het weerbureau op. De zeer hete dag was 1 juli met 35,5 graden in De Bilt. Een dag later werd in Maastricht 39 graden gemeten. Van de tien warmste zomers sinds 1901 zijn er acht gemeten in deze eeuw. Alleen 1976 en 1983 staan uit de vorige eeuw in de top tien.

Het neerslagtekort liep deze zomer ook op, met in augustus slechts 36 millimeter regen over de hele maand. De zon scheen daarentegen volop: de zomer telde met 750 zonuren 94 uur meer dan normaal.

Het klimaat verandert zelfs in de meest optimistische scenario's nog een flinke tijd door, met grote gevolgen voor Nederland. Het wordt in alle seizoenen warmer, met meer tropische dagen en minder vorstdagen. De winter wordt natter, de zomer wordt droger en er ontstaan zwaardere buien, waarschuwt het KNMI. "Klimaatverandering is geen verre toekomst meer", zomers zoals die van 2025 kunnen tegen 2100 als relatief mild worden beschouwd.