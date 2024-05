Klimaatcrisis: meer stortbuien en wolkbreuken

Sinds de PVV bij de verkiezingen de grootste partij is geworden, heeft het in Nederland vrijwel onafgebroken geregend. Deze maand wordt de natste mei sinds de start van de landelijke metingen, meldt de NOS. Zo had het Friese Buitenpost vorige week nog te maken met een wolkbreuk waarbij in een uur twee keer zoveel regen viel als normaal in de hele maand.