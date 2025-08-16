Klimaatcrisis: Meer dan driehonderd doden door overstromingen in Pakistan Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 89 keer bekeken • bewaren

Zware overstromingen en aardverschuivingen als gevolg van plotselinge extreme regenval in Pakistan hebben aan meer dan driehonderd mensen het leven gekost. De meeste slachtoffers vielen in de bergachtige provincie Khyber Pakhtunkhwa in het noordwesten. Daar werden ook 74 huizen verwoest en stortte een reddingshelikopter neer, waarbij vijf hulpverleners omkwamen. In andere regio's, waaronder zowel door Pakistan als India bestuurd Kashmir vielen werden ook mensen gedood door de modderstromen.

Overlevenden spreken van apocalyptische taferelen. "De grond trilde door de kracht van het water, het voelde alsof de dood mij in de ogen keek," vertelt een bewoner uit Buner, zo meldt de BBC. De autoriteiten verwachten dat de extreme regenval nog tot zeker 21 augustus aanhoudt. Verschillende gebieden zijn uitgeroepen tot rampgebied.

Wetenschappers waarschuwen dat de door mensen veroorzaakte klimaatcrisis dit soort extreme weersomstandigheden steeds erger maakt. Dit jaar zijn in Pakistan al meer dan 300 mensen omgekomen tijdens het moessonseizoen. In juli viel in Punjab 73 procent meer regen dan in dezelfde periode vorig jaar. De klimaatverandering, vooral door uitstoot in rijke landen, treft kwetsbare landen die er het minst aan bijdragen het hardst.