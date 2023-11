Klimaatcrisis: Meer dan 1 miljoen Somaliërs ontheemd door overstromingen

Meer dan 1 miljoen mensen in Somalië zijn ontheemd geraakt door overstromingen. Dat heeft president Hassan Sheikh Mohamud gezegd. Het land verkeert volgens hem in een "kritieke toestand". De overstromingen hebben tot nu toe aan zeker 101 mensen het leven gekost.

De autoriteiten in de hoofdstad Mogadishu riepen deze maand de noodtoestand uit en er wordt gewaarschuwd voor de verspreiding van ziekten. Naast Somalië zijn ook buurlanden Ethiopië en Kenia getroffen door plotselinge overstromingen. In Kenia zijn 120 doden gevallen en in Ethiopië 57.