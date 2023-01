Klimaatcrisis maakt korte metten met de wintersport Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 61 keer bekeken • bewaren

Het warme winterweer gooit roet in het eten van veel wintersportliefhebbers. Door de hoge temperaturen zijn pistes door heel Europa gesloten, of moeten zelfs hele skiresorts de deuren dichthouden. Door het gebrek aan sneeuw en de slechte kwaliteit daarvan op de pistes die wel open zijn, is het aantal ongelukken ook toegenomen.

In traditionele skigebieden in Switzerland en Zuid-Duitsland liep de temperatuur afgelopen week op tot ruim 20 graden en ook in Frankrijk werden weerrecords gebroken. In het Zwitserse resort Adelboden wordt komend weekend een wereldkampioenschap schaatsen op kunstsneeuw gehouden, omdat de temperatuur zelfs op 2.000 meter hoogte boven het vriespunt is.

De huidige situatie in de wintersportgebieden is vermoedelijk geen uitzondering. Als gevolg van de klimaatcrisis neemt de kans op weerextremen toe. Dat kan ertoe leiden dat het korte tijd zeer koud wordt, zoals in december gebeurde, waarna de temperatuur weer net zo snel omhoogschiet. Dat is funest voor sneeuw en ijs. Zowel wintersporters als meteorologen houden er dan ook rekening mee dat de traditionele skivakanties rond de feestdagen wel eens verleden tijd kunnen zijn.

Door de slechte sneeuw op de banen die wel open zijn, is er ook meer risico op ongelukken. Begin deze week kregen ook alle Nederlanders die nu op wintersport zijn de waarschuwing van de Nederlandse Ski Vereniging om de snelheid aan te passen en alert te blijven. Ook wordt met klem afgeraden om je buiten de pistes te begeven. Op de eerste dag van het nieuwe jaar kwam een Nederlandse skister om het leven in de Oostenrijkse Alpen. De 18-jarige vrouw brak onderaan een steile gletsjer door het vangnet en raakte een boom.