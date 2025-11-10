Klimaatcrisis maakt honderden miljoenen mensen dakloos, Westen kijkt weg Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 63 keer bekeken • bewaren

In Westerse landen krijgen rechtse politici er maar geen genoeg van om het te hebben over migratie. Daarbij worden migranten al snel aangewezen als de bron van alle problemen, zodat het kapitalisme makkelijk vrijuit gaat. Hoe anders ligt dat bij de oorzaken van migratie. Daar willen dezelfde politici juist niets van weten.

De UNHCR, de organisatie van de Verenigde Naties gericht op de hulp aan vluchtelingen, meldt dat er de afgelopen 10 jaar zo'n 250 miljoen mensen op de een of andere manier op de vlucht zijn geslagen vanwege rampen die voortvloeien uit de klimaatcrisis of er door aangejaagd worden. Denk daarbij aan overstromingen, zware stormen, droogte en extreme hitte. Maar ook zijn er rampen die zich in een veel langzamer tempo voltrekken, zoals het stijgende zeeniveau of de desertificatie, waarbij vruchtbare grond verandert in een woestijn.

Voeg daarbij de andere door mensen veroorzaakte rampen, zoals oorlog, geweld en massale vervolging. Alleen daarvoor al zijn nu wereldwijd zo'n 117 miljoen mensen op de vlucht. Hun leed wordt in veel gevallen nog eens versterkt door de klimaatcrisis.

De UNHCR waarschuwt dat de klimaatcrisis een katalysator is die bestaande problemen erger maakt dan ze al waren met als gevolg dat nog meer mensen hun huis en haard zullen ontvluchten om elders een veilig heenkomen te zoeken. Het aantal landen dat worstelt met grootschalig geweld en de klimaatcrisis is de afgelopen 15 jaar verdrievoudigd.

De meeste mensen vluchten zonder hun land zelf te verlaten of verplaatsen zich naar aangrenzende landen. De landen die daarbij het hardst getroffen worden door de klimaatcrisis zijn landen die zelf nauwelijks de oorzaak ervan zijn. De meeste vluchtelingen verblijven daarbij in landen die extreem worden blootgesteld aan klimaatrampen. Het Westen en de rest van de industriële werel,d die verantwoordelijk zijn voor de klimaatcrisis ,zijn amper bereid de gevolgen daarvan te dragen en doen van alles om vluchtelingen botweg te weren.

Om de vluchtelingenstromen niet nog verder te laten groeien is ingrijpend klimaatbeleid nodig maar het Westen wil daar weinig van weten. Het onderwerp wordt zelfs steeds vaker van de politieke agenda afgevoerd. De UNHCR roept de klimaattop COP30, die nu in Brazilië gehouden wordt, juist op aandacht te besteden aan de toename van het aantal vluchtelingen. "Als we stabiliteit willen zullen we moeten investeren in de gebieden die risico lopen," stelt Filippo Grandi, de Hoge Commissaris voor vluchtelingen van de VN in The Guardian. Een van de grootste veroorzakers van de klimaatcrisis, de VS, blijft op last van president Trump weg van de conferentie.