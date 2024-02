Klimaatcrisis leidt tot een hausse aan ski-ongevallen

De door menselijk gedrag veroorzaakte klimaatcrisis leidt tot tal van onverwachte gevolgen. Zo maken reddingswerkers in de Franse Alpen nu overuren omdat er sprake is van een stijging in het aantal ski-ongevallen. Als gevolg van de klimaatcrisis ligt er in de Alpen minder sneeuw. Wintersporters leggen zich natuurlijk niet neer bij dat signaal van de natuur en zoeken het hogerop waar nog wel sneeuw ligt. De hoger gelegen gebieden raken daardoor steeds voller waardoor het aantal ongevallen toeneemt. Maar geen nood: er staan altijd reddingswerkers en helikopters klaar om de pechvogels te hulp te schieten, laat VRT Nieuws zien.