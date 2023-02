Klimaatcrisis laat grootste ijsbaan ter wereld in het water vallen

De grootste natuurijsbaan in de wereld, de 7,8 kilometer lange baan op het Rideau-kanaal in Canada, blijft deze winter voor het eerst in vijftig jaar dicht. De baan staat op de Unesco werelderfgoedlijst, maar kan dit jaar niet in gebruik worden genomen wegens een gebrek aan ijs. Als gevolg van de uitzonderlijk hoge temperatuur is het ijs dat er wel licht veel te dun.