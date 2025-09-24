Klimaatcrisis: Kritieke grens voor zuurtegraad zeewater overschreden, fossiele industrie grote schuldige Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 61 keer bekeken • bewaren

De zuurgraad van zeewater heeft een kritische grens overschreden die schadelijk is voor het zeeleven, voornamelijk door de uitstoot van fossiele brandstoffen. Hiermee is de zevende van negen kritieke planetaire grenzen overschreden. Wetenschappers roepen op tot een hernieuwde wereldwijde inspanning om de uitstoot van fossiele brandstoffen terug te dringen. Dat schrijft The Guardian.

In 2009 formuleerden wetenschappers negen kritieke grenzen waarbinnen de mensheid moet blijven om de planeet leefbaar te houden. Namelijk de opwarming van de aarde, biodiversiteitsverlies, stikstofkringloop, oceaanverzuring, waterschaarste, landgebruik, chemische verontreining, het gat in de ozonlaag en aerosolen in de atmosfeer. Met de nieuwe zuurgraad van het zeewater zijn alleen die laatste twee nog niet overschreden.

Sinds het begin van het industriële tijdperk is de pH-waarde van het oceaanoppervlak met ongeveer 0,1 eenheid gedaald, wat neerkomt op een toename van de zuurgraad met 30-40 procent. Deze verzuring ontstaat doordat koolstofdioxide uit de verbranding van olie, kolen en gas in zee terechtkomt en daar koolzuur vormt. Dit vermindert de beschikbaarheid van calciumcarbonaat, waar veel zeedieren afhankelijk van zijn voor de groei van koraal, schelpen of skeletten. Vooral koudwaterkoralen, tropische koraalriffen en arctisch zeeleven lopen grote risico's.

De gevolgen van die toegenomen zuurgraad stopt niet bij het zeeleven, maar reiken ver door in de voedselketen, van schelpdieren tot walvissen en zalm die zich voeden met kleinere organismen. Uiteindelijk bedreigt dit de voedselzekerheid voor mensen en de economieën van kustgebieden. Wetenschappers vrezen bovendien dat de verzuring de rol van oceanen als belangrijkste warmte-opnemer van de planeet kan verzwakken, evenals hun vermogen om 25-30 procent van de koolstofdioxide uit de atmosfeer op te nemen.