Klimaatcrisis: Komende zes maanden half miljoen extra hittedoden verwacht door extreme El Niño Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 75 keer bekeken • Bewaren

Een nieuw wetenschappelijk rapport voorspelt dat de extreem krachtige El Niño de komende zes maanden wereldwijd bijna een half miljoen extra doden zal veroorzaken als gevolg van extreme hitte. Dat meldt The Guardian. Klimaatwetenschappers van het Climate Impact Lab spreken van temperaturen van "Godzilla-niveau". De afgelopen week doorbrak de El Niño al het hitterecord voor het weerfenomeen, maanden voordat het eigenlijke hoogtepunt wordt verwacht. De zwaarst getroffen landen zijn Nigeria, Indonesië, Soedan, India en Brazilië.

De cijfers zijn gebaseerd op peer-reviewed methodes die wereldwijd maandelijkse verbanden tussen temperatuur en oversterfte volgen, gecombineerd met temperatuurvoorspellingen voor de komende maanden. Naast de directe hittedoden waarschuwt het World Food Programme dat de klimaatschok circa 50 miljoen mensen in acute hongersnood kan brengen, doordat oogsten mislukken en voedselprijzen stijgen. De humanitaire ramp is niet zonder precedent: de onderzoekers wijzen erop dat een eerdere extreme El Niño, in 1877-1878, wereldwijd tot meer dan 50 miljoen doden leidde door droogte en hongersnood. In die periode liepen de temperaturen minder snel en minder hard op dan nu het geval is als gevolg van de door mensen veroorzaakte klimaatcrisis.

Klimaatwetenschapper Friederike Otto van Imperial College London zegt dan ook tegen The Guardian dat het gevaar er vooral in schuilt dat deze natuurlijke piek - El Niño is een terugkerend fenomeen - boven op een reeds opgewarmd, door de mens beïnvloed klimaatsysteem plaatsvindt, waardoor met name armere gemeenschappen steeds moeilijker met de gevolgen kunnen omgaan. Onderzoekers benadrukken dat snellere actie, zoals betere hittewaarschuwingen, koelplekken en bescherming van buitenwerkers, dit jaar nog levens kan redden, maar waarschuwen ook dat de huidige weerextremen over twintig jaar de nieuwe norm zijn als er niet nu al op grote schaal wordt geïnvesteerd in aanpassing.