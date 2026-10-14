'Klimaatcrisis is een veel grotere bedreiging dan Rusland' Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 633 keer bekeken • Bewaren

Miljarden worden er naar defensie gesluisd. Vooral barbecuepartij VVD is daar groot voorstander van. Ondertussen remt die partij het klimaatbeleid af want “we moeten wel kunnen blijven barbecuen”. In een interview met NRC legt de Finse oud-president Sauli Niinistö uit hoe onverstandig die houding is.

„De oorlog in Oekraïne is zeer zorgwekkend; de hybride variant baart nog meer zorgen. Maar mijn grootste zorg betreft toch klimaatverandering. Hoewel ik normaal gesproken niet zo idealistisch ben, ben ik hierin wel idealistisch en misschien zelfs wel naïef. Ik zou willen dat Europa de dialoog aangaat met China over de vraag: ‘Wat kunnen we doen om de klimaatverandering te stoppen?’ China loopt duidelijk voorop bij het opwekken van hernieuwbare energie.”

Niinistö hoopt dat door zo’n monsterverbond ook de notoire klimaatvernietigers, de VS en Rusland, tot actie worden aangezet. De oud-president weet waar hij het over heeft. Zijn land kreeg al eens te maken met een Russische invasie en moest tot de val van de Muur een voorzichtige buitenlandpolitiek voeren om geen agressie van het imperialistische buurland op te wekken. Pas na de invasie in Oekraïne trad het land uit zelfbescherming toe tot de NAVO.

Ook op het gebied van klimaatverandering loopt het land groot risico.

"Oorlog overstemt in de beleving van mensen vaak de problematiek van de klimaatverandering. Tegelijkertijd denk ik dat wat we over El Niño weten – namelijk dat die erger zal zijn dan ooit – mensen wel degelijk wakker zal schudden. Daarom denk ik dat de strijd tegen klimaatverandering wellicht de bereidheid tot oorlogsvoering kan temperen.”

De warmere zomers lijken misschien prettig maar daar staat ander extreem weer tegenover. Zo is er het vooruitzicht dat de regio zo koud wordt dat de zeevaartroutes dichtvriezen

“Dan verandert alles radicaal. (…) Wanneer mensen keer op keer zien dat de gevolgen steeds ingrijpender worden, treedt een bewustwordingsproces op. Hopelijk beseffen de meeste mensen, als het om veiligheid gaat en om klimaat, dat er actie ondernomen moet worden.”