Klimaatcrisis: in Zuid-Amerika is de winter véél te heet en dreigen de vier seizoenen te verdwijnen

In Buenos Aires, de hoofdstad van Argentinië, is een recordtemperatuur gemeten van 30 graden. Het is sinds het begin van vorige eeuw niet meer zo warm geweest. Normaal gesproken is de gemiddelde temperatuur in augustus, als het winter is op het zuidelijk halfrond, zo'n 9 graden.

In het zuiden van Brazilië tikt de thermometer 39 graden aan en in Paraguay wordt 37 graden gemeten, een hitte die sinds 1981 niet meer is waargenomen. Ook in Chili, Peru en Ecuador worden deze weken records gebroken.

De Chileense minister van milieu Maisa Rojas wijst er op dat de hoge temperaturen niet op zichzelf staan. De afgelopen maanden werd het land vaker getroffen door extreem weer met enorme bosbranden in februari maar ook overstromingen in juni. "We weten allemaal wat de oplossing is: meteen stoppen met het verbranden van fossiele brandstoffen."

De Chileense klimaatwetenschapper Raúl Cordero, die momenteel in Nederland verblijft, verklaart in El País dat de gevolgen van de klimaatcrisis nu versterkt worden door El Niño, een warmtecyclus die warmer weer en meer regen veroorzaakt. De temperatuur van de Stille Oceaan voor de kust van Chili en Ecuador is al een kwart eeuw niet zo hoog geweest. Cordero wijst er op dat de temperatuurrecords zorgwekkend zijn maar dat er nog verontrustender zaken spelen. Zo kampt de stad Iquique in het noorden van Chili al 60 dagen met hoge temperaturen omdat het oceaanwater zo warm is. Tegelijkertijd valt op dat El Niño voor minder regen dan gebruikelijk zorgt. Cordero stelt dat de winter verdwijnt. "Het is in de verste verten niet meer zo regenachtig als voorheen. In de afgelopen heeft het 30 procent minder geregend dan in de decennia daarvoor."