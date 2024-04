Klimaatcrisis: in Spanje is het nu al 33 graden

Niet alleen in Nederland is het dit weekend warm, ook in andere Europese landen bereikt het kwik recordhoogten voor begin april. Zo werd het in Spanje zaterdag al ongekend heet voor de tijd van het jaar, schrijft het AD .

“In het nationale park Albufera in het oosten van het land werd ‘s middags meer dan 33 graden gemeten, meldt de nationale weerdienst Aemet. In delen van Andalusië en Aragon werd het ook meer dan 30 graden.”

Als gevolg van de klimaatcrisis wordt het vroeger in het jaar warm. In januari was het in Spanje al zomers weer: het kwik kwam toen boven de 30 graden. Ook worden er in de zomer hogere temperaturen gemeten dan voorheen. Zo werd het vorige zomer in Spanje geregeld warmer dan 40 graden.