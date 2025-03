Klimaatcrisis: Hoeveelheid zee-ijs daalt naar historisch dieptepunt Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 103 keer bekeken • bewaren

In de poolgebieden lag in februari minder zee-ijs dan ooit eerder gemeten. Dat signaleert de Europese klimaatdienst Copernicus donderdag. Aan het einde van de winter, in maart, bereikt het zee-ijs op de Noordpool zijn maximum.

Op de Zuidpool ligt de maandelijkse omvang van het zee-ijs 26 procent onder het gemiddelde. Daar is het momenteel nog zomer. Aan het einde van maart bereikt het zee-ijs daar jaarlijks zijn minimum. Het is mogelijk dat de omvang dit jaar op de een-na-laagste plek eindigt. Ook op de Noordpool ziet het er niet goed, daar ligt momenteel 8 procent minder ijs dan gemiddeld.

Aan de Noordpool is het zee-ijs al enkele decennia aan een terugloop bezig, maar op de Zuidpool is dat een relatief nieuw fenomeen. Klimaatwetenschapper Niels Souverijns zegt daarover: 'De Zuidpool heeft zich lang afzijdig kunnen houden van de gevolgen van de klimaatverandering. Dat komt doordat de circulatie in de atmosfeer en de oceaan daar wat afgesloten is van de rest van de wereld. Maar de laatste 2, 3 jaar zien we dat ook daar de hoeveelheid zee-ijs sterk afneemt.'

Adjunct-directeur Samantha Burgess bij Copernicus ziet het nieuwe record somber in. 'Een van de gevolgen van een warmere wereld is het smelten van het zee-ijs, en de record- of bijna-recordlage zee-ijsbedekking op beide polen heeft de wereldwijde zee-ijsbedekking naar een absoluut minimum geduwd.'

Dat er zo weinig zee-ijs is, komt doordat de mens de planeet steeds verder opwarmt door broeikasgassen uit te stoten. 2024 was het warmste jaar ooit gemeten. De laatste 20 maanden werd de grens van 1,5 graden Celsius opwarming nu al 19 keer overschreden. Dat is volgens klimaatwetenschappers een belangrijke drempel. Hoe verder de temperatuur die grens overschrijdt, hoe moeilijker de gevolgen van de klimaatopwarming nog te beheersen zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om hittegolven, droogte, overstromingen en tropische stormen.