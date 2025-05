Klimaatcrisis: Hevige overstromingen teisteren Oost-Australië Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Delen van Oost-Australië zijn opnieuw zwaar getroffen door extreem noodweer. In de staat New South Wales heeft aanhoudende regenval geleid tot verwoestende overstromingen die straten hebben veranderd in rivieren, huizen hebben verwoest en aan zeker vier mensen het leven hebben gekost. In slechts drie dagen viel er meer dan zes maanden aan neerslag, aldus het Australische meteorologisch instituut.

Zo'n 50.000 mensen zitten nog steeds vast in afgesloten gebieden. De Australische regering heeft de noodtoestand uitgeroepen, waarmee extra hulpbronnen beschikbaar zijn gekomen voor de getroffen regio’s. Premier Anthony Albanese sprak van "verschrikkelijke omstandigheden" en beloofde militaire en logistieke ondersteuning: "De schade aan infrastructuur is enorm. Dit wordt een langdurige hersteloperatie."

Australië kampt de afgelopen jaren met een toename van extreme weersomstandigheden, waaronder cyclonen, bosbranden en hevige neerslag. Klimaatwetenschappers waarschuwen dat deze frequentie en intensiteit nauw samenhangen met de versnelde en door mensen veroorzaakte opwarming van de aarde.

Volgens het Australische weerbureau zijn de oceanen rond het continent de afgelopen maanden "abnormaal warm". Warmer zeewater leidt tot meer verdamping, waardoor grotere hoeveelheden vocht in de atmosfeer terechtkomen, een recept voor stortregens en overstromingen. De recente ramp volgt op soortgelijke overstromingen die delen van Queensland en New South Wales troffen in 2022 en 2023. Toen werden ook duizenden mensen geëvacueerd en ontstonden er miljarden dollars aan schade.

Hoewel het water inmiddels op sommige plaatsen begint te zakken, waarschuwen autoriteiten voor aanhoudende gevaar. "Het terugkeren naar een overstroomd huis brengt risico’s met zich mee zoals verontreinigd water, elektriciteitsgevaar en de aanwezigheid van giftige dieren zoals slangen," aldus Dallas Burnes van de New South Wales State Emergency Service.

De Australische overheid roept op tot waakzaamheid én actie. "We kunnen dit niet blijven zien als uitzonderingen. Dit is het nieuwe normaal als we niet ingrijpen in de klimaatcrisis," aldus milieuonderzoeker Dr. Elena Hughes van de Universiteit van Sydney.