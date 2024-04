Klimaatcrisis heeft al veel slachtoffers gemaakt, en we zitten pas aan het begin Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 77 keer bekeken • bewaren

Fietsend, op het terras of op de A12, zo beleeft Nederland eerste warme dag. Extinction Rebellion heeft wel een goede timing - een A12-blokkade gepland op weer een 'warmste dag ooit'. Enorm veel respect voor hoe ze de alarmbel blijven luiden totdat men eindelijk beseft dat we daadwerkelijk in een noodtoestand zitten. En ze zijn goed afgestemd op de aarde, want het klimaat laat deze dag ook van zich horen.

De manier waarop onze (media)-aandacht tegenwoordig werkt is dat we constant afgeleid worden, als ADHD-maatschappij van issue naar issue gaan. Want er is altijd weer iets nieuws. Logisch dat veel mensen zullen denken 'hey weer klimaat, ik ben een beetje klimaatmoe'. Het lastige, waar wij als maatschappij niet mee om lijken te kunnen gaan, is dat de klimaatcrisis net begonnen is en de komende decennia of zelfs eeuwen niet weg zal gaan. Hoe geïrriteerd of verveeld of 'klimaatmoe' wij ook zijn. Je kop in het zand steken - in de vorm van alles negeren of je bij de 'CO2 is goed voor plantjes en er is geen klimaatcrisis'-complotdenkers voegen - is het enige alternatief voor rationeel handelen. En dan eens in de zoveel tijd onze kop uit het zand halen en vragen 'is de klimaatcrisis al weg?'

Waar we wel iets aan kunnen doen, is hoe wij hiermee omgaan. Door zo snel mogelijk (alsof we in een noodtoestand zitten) onze fossiele verslaving af te bouwen doen we alles wat we kunnen om de gevolgen van de klimaatcrisis voor onze kinderen te beperken. Ondertussen staat elke 1000 ton fossiele brandstoffen die we nu nog verbranden ongeveer gelijk aan 1 toekomstig sterfgeval als gevolg van de klimaatcrisis. Elke 1000 ton die we kunnen voorkomen redt dus letterlijk een mensenleven.

Ik ben benieuwd wat voor zomer we tegemoet gaan. Alleen in Europa vielen in zomer van 2022 al 61.000 hittedoden. de klimaatcrisis zorgt niet alleen voor hittedoden maar sterfgevallen als gevolg van de brede gezondheidscrisis die de klimaatcrisis is. Er zijn dus al veel mensen gestorven als gevolg van de klimaatcrisis, maar we zitten slechts in het begin en dat is de reden wat we nu zo snel mogelijk moeten handelen.

Ik denk dat we sinds de wederopbouw van het land na de Tweede Wereldoorlog zijn vergeten hoe het is om met zijn allen een groot probleem aan te pakken. Met de Ikeaficatie van de samenleving hebben we het idee dat de volwassenen het wel zullen oplossen voor ons. Maar misschien is het tijd dat wij zelf volwassen worden.

"De wetenschap klopt aan de deur. De politiek luistert niet." schreef een van de activisten op LinkedIn. Dat is wel zo'n beetje de kern van de situatie waar we inzitten. Maar naast de politiek luisteren veel beroepsgroepen ook onvoldoende naar wetenschap.

Ja, er zijn veel groene pioniers en iedereen 'doet iets met duurzaamheid'. Er gebeurt veel. Maar de vraag is niet of er veel gebeurt, maar of er genoeg gebeurt. En dat antwoord is glashelder: nee. Gezondheidsprofessionals (grootste bedreiging voor de volksgezondheid), veiligheidsprofessionals (klimaatveiligheid), juridische professionals (klimaatrechtvaardigheid, kinderrechten), onderwijsprofessionals (universiteiten bereiden studenten onvoldoende voor op de klimaatramp die ze wacht) - geen van de 'adults in the room' doet genoeg.

Daarom is het zo belangrijk dat er altijd weer XR Social Work, XR Ambtenaren, XR Zorgprofessionals, hoogleraren, Grootouders voor het Klimaat en andere beroepsgroepen op de A12 te vinden zijn. Zij luisteren naar de wetenschap en zij nemen hun beroepseed serieus.