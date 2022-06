Klimaatcrisis: Hagelstenen zo groot als golfballen richten schrikbarende verwoestingen aan in Frankrijk

De extreme weersomstandigheden die door klimaatverandering worden aangejaagd bedreigen steeds vaker het dagelijks leven. Niet alleen met hittegolven, stormen of overstromingen maar het gevaar kan ook gewoon echt letterlijk uit de lucht komen. In Gironde, het Franse departement waar ook Bordeaux deel van uitmaakt, heeft een bombardement met hagelstenen zo groot als golfballen plaatsgevonden. De ijzige stenen maakten het maandagavond onmogelijk om veilig over straat te gaan en richtten grote schade aan onder meer auto's aan. Ook tuinmeubilair werd vernield, net als bijvoorbeeld dakramen. Het noodweer ging gepaard met hevige storm. Er vielen wonderwel geen slachtoffers.