Hagelstormen, bosbranden en klimaatontkenners teisteren Zuid-Europa Nieuws • Vandaag • leestijd 3 minuten • 581 keer bekeken • bewaren

De klimaatcrisis zal leiden tot een toename van extreem weer, zo wordt als jaren door wetenschappers voorspeld waar niemand naar wil luisteren. Van alle Europese landen zijn de bizarre gevolgen daarvan nu het duidelijkst te zien in Italië.

In het noorden woedden de dinsdag stormen met hagelstenen zo groot als citroenen, in het zuiden raast het vuur met ongekende kracht bij temperaturen die op Sicilië de 47,6 graden bereiken. Minstens zeven mensen kwamen om het leven als gevolg van het extreme weer, waaronder een meisje van 16. Ze overleed toen op een scoutingkamp in de buurt van het Gardameer door de storm een boom op haar tent viel. De stoffelijke resten van twee oudere mensen werden aangetroffen in de restanten van hun huis dat op Sicilië door het vuur verzwolgen werd. De gouverneur van het eiland wil dat de noodtoestand wordt afgekondigd.

Italië wordt geregeerd door (extreem-)rechtse partijen die klimaatverandering gewoonlijk bagatelliseren dan wel ontkennen. Premier Meloni wil de weerrampen nog niet toeschrijven aan klimaatverandering, hoewel wetenschappers stellen dat het extreme weer zonder die klimaatcrisis niet zou optreden: "We hebben te maken met een situatie waarin de wind voor zeer hoge temperaturen zorgt."

De minister van Civiele Beschermig, Nello Musumeci die eveneens van de extreem-rechtse Broeders van Italië is, zoekt het in aanpassing aan de gevolgen, zo blijkt uit een posting op Facebook. Hij wil dat de Europese Unie zich op brandbestrijding gaat richten. De EU zou een hele vloot aan blusvliegtuigen moeten aanschaffen. "We hebben te maken met de klimaatverandering. We hebben een totaal andere cultuur van aanpak nodig. Inmiddels behoort de bescherming van het grondgebied en de veiligheid ervan niet meer tot de agendapunten, maar is het de prioriteit van de politieke en regeringsagenda op welk niveau dan ook, van gemeenten tot nationale en Europese overheden. Als de Europese Unie zich niet uitrust met een luchmacht voor het blussen van branden, zullen we elk jaar getuige zijn van een catastrofale situatie."

Ook andere landen in Zuid-Europa worden middenin het vakantieseizoen getroffen door extreem weer. In Griekenland werd in zes van de 13 landelijke regio's code rood afgekondigd. Tienduizenden zijn inmiddels geëvacureerd, met name op Rhodos dat zwaar getroffen is. De bemanning van een blusvliegtuig is omgekomen omdat hun toestel neerstortte tijdens een blusoperatie.

De conservatieve premier Mitsotakis: "Ik zal het voor de hand liggende verklaren: in het kader van wat de hele planeet ervaart, speciaal het Middelllandse Zeegebied dat een hotspot is van klimatverandering, is er geen tovermiddel om ons te beschermen, als dat er was zouden we het gebruiken." Het tovermiddel was natuurlijk het nemen van klimaatmaatregelen, jaren geleden al maar daar wilden de conservatieven nooit aan beginnen want zoals premier Rutte ooit verklaarde: "We moeten wel lekker kunnen blijven barbecuen." Barbecuen wordt inmiddels dringend afgeraden aan toeristen. Mitsotakis zelf waarschuwt overigens al langer. Twee jaar geleden zei hij dat klimaatverandering klimaatcrisis betekent.

Het vuur woedt ook in andere vakantiebestemmingen als Portugal, Kroatië. Aan de overkant van de Middellandse Zee zijn in Algerije al tientallen doden gevallen, waaronder 10 militairen die ingesloten raakten door de vlammen. In 15 provincies woeden hevige branden die door getuigen worden omschreven als "een muur van vuur". De temperatuur bereikt in sommige streken de 50 graden. Minstens negen landen rond de Middellandse Zee kampen met grote branden als gevolg van de klimaatcrisis.