Klimaatcrisis: Grote steden wereldwijd kampen met forse toename extreem hete dagen

De hoofdsteden van de wereld kampen met steeds meer extreem hete dagen als gevolg van de door mensen veroorzaakte klimaatcrisis. Dat meldt The Guardian. Uit onderzoek van het International Institute for Environment and Development blijkt dat 43 grote hoofdsteden nu jaarlijks 25 procent meer dagen boven de 35 graden Celsius ervaren dan in de jaren negentig. In sommige steden is de stijging nog dramatischer: in Rome en Peking verdubbelde het aantal hete dagen, terwijl Manila zelfs een verdrievoudiging zag. Madrid telt inmiddels gemiddeld 47 dagen per jaar boven de 35 graden, vergeleken met 25 dagen in de jaren 90.

De gevolgen van deze hittegolven zijn ernstig. Extreme warmte heeft naar schatting de afgelopen dertig jaar geleid tot miljoenen vroegtijdige sterfgevallen, waarbij vooral ouderen en arme stadswijkbewoners de dupe zijn. Volgens onderzoekers nemen regeringen te weinig maatregelen om inwoners te beschermen tegen de oplopende temperaturen. Een derde van alle stadsbewoners woont in wijken die variëren van achterstandsbuurten tot regelrechte krottenwijken, waar de leefomstandigheden tijdens hittegolven bijzonder gevaarlijk worden.