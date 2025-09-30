Klimaatcrisis: Grote steden wereldwijd kampen met forse toename extreem hete dagen

De hoofdsteden van de wereld kampen met steeds meer extreem hete dagen als gevolg van de door mensen veroorzaakte klimaatcrisis. Dat meldt The Guardian. Uit onderzoek van het International Institute for Environment and Development blijkt dat 43 grote hoofdsteden nu jaarlijks 25 procent meer dagen boven de 35 graden Celsius ervaren dan in de jaren negentig. In sommige steden is de stijging nog dramatischer: in Rome en Peking verdubbelde het aantal hete dagen, terwijl Manila zelfs een verdrievoudiging zag. Madrid telt inmiddels gemiddeld 47 dagen per jaar boven de 35 graden, vergeleken met 25 dagen in de jaren 90.
De gevolgen van deze hittegolven zijn ernstig. Extreme warmte heeft naar schatting de afgelopen dertig jaar geleid tot miljoenen vroegtijdige sterfgevallen, waarbij vooral ouderen en arme stadswijkbewoners de dupe zijn. Volgens onderzoekers nemen regeringen te weinig maatregelen om inwoners te beschermen tegen de oplopende temperaturen. Een derde van alle stadsbewoners woont in wijken die variëren van achterstandsbuurten tot regelrechte krottenwijken, waar de leefomstandigheden tijdens hittegolven bijzonder gevaarlijk worden.
Deskundigen waarschuwen dat steden dringend moeten investeren in praktische oplossingen zoals koelcentra, schaduwrijke rustplekken en hitteplannen. "We kunnen dit probleem niet simpelweg oplossen met airconditioning", aldus Anna Walnycki van het onderzoeksinstituut. Daarmee verwees ze mogelijk naar een uitspraak van Donald Trump afgelopen week bij de VN. Die herhaalde daar zijn leugen dat de klimaatcrisis een 'hoax' is en beklaagde zich erover dat veel mensen de airco niet aan zouden mogen zetten van "links". De fossiele brandstofuitstoot die de klimaatcrisis grotendeels veroorzaakt stijgt ondertussen nog altijd, terwijl deze juist met minstens 45 procent zou moeten dalen om de opwarming binnen veilige grenzen te houden.
