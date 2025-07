Klimaatcrisis: giftige vis die helse pijnen geeft, neemt snel toe aan stranden Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 596 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Ecomare / Wikipedia

Terwijl een groot deel van de Nederlandse kiezers nog stemt op de PVV die beweert dat er geen klimaatcrisis is, nemen de gevolgen almaar toe. Zo groeit door het steeds warmer wordende zeewater het aantal kleine pietermannen aan de kust. Laat je niet misleiden door de schattige naam want het zijn giftige vissen van 10 tot 15 cm groot die zich in het zand ingraven. Bij contact kunnen ze steken uitdelen die ‘helse pijnen’ veroorzaken. Vooral voor kinderen zijn de gevolgen afschuwelijk. In België, waar inmiddels zeven keer zoveel Pietermannen worden aangetroffen als voorheen, raden de autoriteiten voorzorgsmaatregelen aan. Wie in zee gaat of langs de kust loopt draagt het beste watersandalen om zichzelf te beschermen.

Uit gegevens van het VLIZ-observatienetwerk SeaWatch-B blijkt dat de soort dit jaar 7 keer talrijker is dan in april, mei en juni vorig jaar. "Met gemiddeld 1 visje per 70 vierkante meter is de kans op een ontmoeting met de kleine pieterman vrij groot en intussen 10-15 keer hoger dan eind de jaren 1990", zegt VLIZ. De kleine pieterman heeft een voorkeur voor warmere watertemperaturen. "Een snel opwarmende Noordzee en hoge strandwatertemperaturen al heel vroeg in de zomer, spelen in de kaart van de soort", aldus VLIZ.

Wie wordt gestoken kan het best het betreffende lichaamsdeel onderdompelen in zo heet mogelijke vloeistof, denk 45 graden, of er een haardroger op zetten gedurende 20 tot 90 minuten. Bij Nu.nl adviseert een pietermannen-expert een nog gruwelijker middel, voor wie het durft: een brandende sigaret uitdrukken op de plek van de steek. "De pijn verdwijnt dan snel, al krijg je wel een brandwond. Die is veel minder pijnlijk dan de pietermansteek, maar je moet het goed doen. De sigaret er echt helemaal in uitduwen."

Om het nog even wat griezeliger te maken: de pietermannen worden zelf ook belaagd door een wrede parasiet, meldt het Vlaams Instituut voor de Zee.

Opvallend bij de kleine pietermannen die tussen april en nu in het strandwater zijn aangetroffen is dat 65-80% geïnfecteerd is door een parasitaire pissebed. De ‘tongbijter’ heeft zijn naam niet gestolen. Hij bijt zich vast in de tong van de pieterman (of andere vissoorten), en leeft er van weefsel en bloed van de gastheer. Soms kunnen meerdere exemplaren, elk tot wel 2cm groot (!), dezelfde mondholte bevolken.

De Nederlandse autoriteiten zien geen aanleiding tot voorzorgsmaatregelen. Volgens de Reddingsbrigade worden er jaarlijks maar enkele mensen gestoken.