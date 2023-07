Klimaatcrisis: gevreesde malaria treft vakantieparken VS, gevaarlijke muggen rukken op in Europa Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 216 keer bekeken • bewaren

Grote zorgen in de Verenigde Staten waar de gevreesde ziekte malaria wordt geconstateerd bij mensen die niet in het buitenland zijn geweest. Dat betekent dat ze de besmetting lokaal hebben opgelopen. Vooral in een aantal vakantieparken is dat het geval. De autoriteiten vrezen dat de malariamug aan een opmars begint en slaan alarm, waarbij ieder opgespoord geval wordt behandeld als een noodsituatie. Experts constateren dat de stijgende temperaturen een mogelijke oorzaak zijn en dat een invasie van de mug wellicht aanstaande is.

Ook in Europa worden als gevolg van de klimaatcrisis steeds vaker gevaarlijke muggen aangetroffen, zoals de malariamug en de tijgermug die knokkelkoorts overbrengt. RTL Nieuws schrijft:

Muggen die mensen kunnen besmetten met (virus)ziekten zoals dengue, zika, malaria en het westnijlvirus rukken op in Europa. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Het risico om een dergelijk virus op te lopen, neemt daardoor toe. Het rapport van het ECDC gaat over twee invasieve, subtropische soorten van het muggengeslacht Aedes, die van origine niet in Europa voorkomen. Die zijn sinds enkele tientallen jaren bezig aan een opmars in Europa en kunnen virussen van mens op mens overbrengen. De Aedes-muggen zijn bezig zich in meer delen van Europa te vestigen, wat betekent dat ze de winters overleven en zich hier voortplanten. Volgens het instituut komt dat door de opwarming van de aarde, de toename van hittegolven en overstromingen, en langere en warmere zomers. In deze veranderde omstandigheden kunnen de insecten makkelijker het hele jaar door overleven.

De tijgermug is al gemeengoed in Zuid-Europa maar is bezig zich ook in Nederland te vestigen. De soort is in staat maar liefst 22 verschillende soorten virussen te verspreiden. Als de mug een besmet persoon bijt dan raken de personen die daarna worden geprikt ook besmet. Vooral knokkelkoorts, ook wel denue genoemd, is een gevreesde ziekte, onder meer vanwege de helse pijnen. De naam verwijst naar het gevoel dat de botten breken. In 2022 werden in Europa 71 gevallen geregistreerd. Dat lijkt weinig maar is meer dan in de tien jaar daarvoor bij elkaar.

Het RIVM bericht dat de ziekte snel om zich heen aan het grijpen is, vooral in Caribisch Nederland:

Het aantal denguevirusinfecties is de afgelopen decennia zeer snel toegenomen. Jaarlijks treden wereldwijd naar schatting 90 miljoen denguevirusinfecties met ziekteverschijnselen op, waarvan 500.000 gevallen van ernstige dengue, vooral kinderen [1]. Vanuit Caribisch Nederland worden jaarlijks enkele tientallen gevallen van dengue gemeld.