Klimaatcrisis? Gebruik van privéjets stijgt in Nederland spectaculair Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 106 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Alan Wilson

Het aantal vluchten met privejets van en naar Nederlandse vliegvelden is in 2022 met 87 procent gestegen. Greenpeace slaat alarm over de exorbitante groei en vraagt om een verbod van het ultraluxe vervoermiddel dat de klimaatcrisis aanjaagt. "Wat ons betreft staat dit symbool voor de onrechtvaardigheid in deze wereld. De mensen met het meeste geld en de meeste macht stellen hun plezier en geluk boven dat van anderen, en weigeren verantwoordelijkheid te nemen," zegt Maarten de Zeeuw, campagnevoerder bij Greenpeace, tegen het AD dat de schokkende cijfers naar buiten brengt.

Zeer veel vluchten met de energieslurpende jets gaan van Amsterdam naar Parijs of Londen dan wel vice versa, bestemmingen die zeer goed bereikbaar zijn met hogesnelheidstreinen maar ook met tientallen reguliere lijnvluchten die dagelijks op deze bestemmingen vliegen. Een privéjet is per passagier tot veertien keer vervuilender dan een lijnvlucht en vijftig keer zo vies als een treinreis.

Greenpeace, die het vliegverkeer heeft laten onderzoeken door een onafhankelijk bureau, pleit ervoor dat het privé vliegverkeer aan banden wordt gelegd. Nu wordt het juist ontzien door de overheid en geniet het zelfs financiële voordelen. De vliegbelasting voor gewoon vliegverkeer gaar bijvoorbeeld wel omhoog maar dat geldt juist niet voor privévluchten.

Het AD legt in een achtergrondartikel uit:

De kleine luchtvaart valt niet onder de milieuregels, geluidsvoorschriften of groeigrenzen van Schiphol. Al jaren is het streven om maximaal 2,5 procent van het aantal vluchten op Schiphol door zakenjets te laten uitvoeren, maar dat wordt niet gehandhaafd. Afgelopen jaar was 5,3 procent van het aantal vluchten toe te schrijven aan de kleine luchtvaart. Strikt vasthouden aan dat percentage betekent dat bij de grens van 460.000 vliegtuigbewegingen die het kabinet in november wil doorvoeren, jaarlijks maximaal 11.500 privévluchten mogelijk zijn. Dat is een halvering ten opzichte van 2022, toen 22.372 starts en landingen plaats door kleinzakelijk verkeer werden geboekt.

Een petitie van Greenpeace om de privéjets aan banden te leggen is al ruim 22.000 keer ondertekend. Minister van Luchtvaart Mark Harbers (VVD) wil van een verbod niet weten.