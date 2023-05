Klimaatcrisis: Franse regio verbiedt verkoop van particuliere zwembaden

Het Zuid-Franse departement Pyrénées-Orientales, dat met de ergste droogte sinds 1959 kampt, verbiedt de verkoop van zwembaden. In de regio dreigt een tekort aan drinkwater en gevreesd wordt dat eigenaren de baden zullen laten vollopen ook al is dat niet toegestaan. Er mag ook niet gesproeid worden in tuinen en ook het wassen van auto's is verboden om de de schaarse voorraad water te beschermen.