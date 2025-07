Klimaatcrisis: felle bosbranden in Canada verzwelgen gebied met omvang van twee keer Nederland

In Canada hebben bosbranden dit jaar al bijna 6 miljoen hectare aan wilde natuur verwoest, een gebied zo groot als twee keer het landoppervlak van Nederland. En het ergste moet nog komen. De autoriteiten kijken met angst en beven naar de maand augustus, traditioneel de maand met de meeste bosbranden. De klimaatcrisis, die hogere temperaturen en grotere droogtes veroorzaakt, versterkt het fenomeen.

Het onder Nederlandse migranten van oudsher populaire bestemmingsland dat 40 miljoen inwoners telt, kent een vroeg en extreem begin van het zogeheten brandenseizioen met nu al verschillende megabranden. Er is al twee keer zoveel gebied vernietigd als gemiddeld over de afgelopen tien jaar. Vooral het westen van het land word buitengewoon hard getroffen. Het zijn niet alleen de vlammen die een gevaar vormen, in verschillende gebieden heeft de overheid waarschuwingen uitgestuurd vanwege de slechte luchtkwaliteit die onder meer problemen kan opleveren met ademen.