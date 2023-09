Klimaatcrisis: Extreme temperaturen en slechte luchtkwaliteit vormen een dodelijke vicieuze cirkel

In het jaarlijkse luchtkwaliteit- en klimaatrapport geven de onderzoekers als voorbeeld de hevige bosbranden in het noordwesten van de VS en de hittegolven in Europa die gepaard gingen met grote golven woestijnstof op het continent. Beiden zorgden in 2022 voor een gevaarlijk slechte luchtkwaliteit als gevolg van de fijnstof in de lucht.