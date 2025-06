Klimaatcrisis: Extreme hitte teistert Europa, overheden in opperste staat van paraatheid

Autoriteiten in heel Europa zijn in opperste staat van paraatheid nu de eerste hittegolf van de zomer temperaturen tot ruim boven de 40 graden Celsius veroorzaakt. De Spaanse meteorologische dienst Aemet heeft een speciale hittewaarschuwing uitgegeven voor zuidelijke gebieden en Madrid, terwijl tweederde van Portugal op code oranje staat wegens extreme hitte en bosbranden.

In Frankrijk hebben autoriteiten in Marseille openbare zwembaden gratis toegankelijk gemaakt om bewoners te helpen de hitte van bijna 40°C te doorstaan. Italië heeft maatregelen genomen tegen buitenwerk tijdens de heetste uren, met temperatuurpieken van 39°C verwacht in Napels en Palermo. In Griekenland brak een grote bosbrand uit ten zuiden van Athene, wat leidde tot evacuatiebevelen en het afsluiten van delen van de kustweg naar de antieke Tempel van Poseidon.