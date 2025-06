Klimaatcrisis: Extreme hitte Engeland eist zware tol, bijna zeshonderd doden voorspeld Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 565 keer bekeken • bewaren

De hittegolf die Engeland en Wales momenteel teistert, zal naar verwachting het leven kosten van bijna zeshonderd mensen. Daarover bericht The Guardian zaterdag. Wetenschappers benadrukken dat deze sterftegolf zonder de klimaatcrisis niet zou plaatsvinden.

Veruit de meeste slachtoffers (zo'n 85 procent) zullen mensen boven de 65 jaar zijn, die extra kwetsbaar zijn voor extreme hitte. Vooral in Londen en de West Midlands worden de hoogste sterftecijfers verwacht. Ook mensen in binnenstedelijke woningen lopen verhoogd risico. Dr. Garyfallos Konstantinoudis van Imperial College London waarschuwt dat hittegolven "stille moordenaars" zijn, omdat warmte zelden wordt vermeld als doodsoorzaak terwijl het wel een rol speelt bij mensen met onderliggende gezondheidsproblemen.

De impact van de klimaatcrisis op extreme weersomstandigheden is dramatisch. De temperatuur van 32 graden Celsius waar zuidoost-Engeland zaterdag mee kampt, is door de klimaatcrisis 100 keer waarschijnlijker geworden. Professor Antonio Gasparrini van de London School of Hygiene & Tropical Medicine benadrukt dat "stijgingen van slechts een graad of twee het verschil kunnen maken tussen leven en dood."

Tussen 2020 en 2024 stierven meer dan tienduizend mensen voortijdig tijdens zomerse hittegolven in het Verenigd Koninkrijk. De overheidsvoorzieningen om mensen te beschermen tegen de escalerende gevolgen van de klimaatcrisis werden in april door officiële adviseurs veroordeeld als "inadequaat, fragmentarisch en versnipperd." Een recente studie schatte dat 80 procent van de Britse woningen oververhit raakt in de zomer.