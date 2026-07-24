Klimaatcrisis: Extreme hitte, bosbranden, klimaatdoden en vuurvluchtelingen Europa 'nog maar het begin' Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 125 keer bekeken • Bewaren

De extreme hitte als direct gevolg van de door mensen veroorzaakte klimaatcrisis heeft de bodemdroogte in Zuid- en West-Europa vijf keer waarschijnlijker gemaakt. Dat hebben wetenschappers van World Weather Attribution vastgesteld. De gevolgen van die droogte werd de afgelopen weken pijnlijk duidelijk: in Frankrijk en Spanje zijn tot nu toe al zo'n dertigduizend mensen op de vlucht geslagen voor hevige bosbranden.

Bij de Franse stad Bordeaux ging binnen ruim een etmaal al meer dan 3.700 hectare pijnbos in vlammen op. Alleen al rond het dorp Le Porge, een populair campinggebied even ten westen van Bordeaux, moesten bijna 19.000 mensen worden geëvacueerd.

Ook op andere plekken in het land woeden bosbranden. In het Zuid-Franse departement Var tussen Marseille en Nice, is een bosbrand opnieuw opgelaaid. Het vuur brak woensdag uit bij het dorpje Pontevès en breidde zich vervolgens uit naar Cotignac, Montfort-sur-Argens en Correns. De bosbrand heeft inmiddels meer dan 2500 hectare natuur verwoest.

Frankrijk heeft inmiddels Europese bondgenoten gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. President Macron heeft via sociale media laten weten dat er hulp is toegezegd uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije.

Spanje heeft ondertussen de noodtoestand uitgeroepen rond Madrid en in de provincie Ávila, waar op sommige plekken temperaturen tot 44,7 graden werden gemeten. Duizenden mensen zijn geëvacueerd vanwege meerdere branden. Onderzoeker Víctor Resco de Dios van de Universiteit van Lleida waarschuwt in The Guardian dat "Dantesque" taferelen zoals in Californië of Australië, met branden die honderdduizenden hectares grond beslaan, niet langer zijn uit te sluiten. Op Sicilië en in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië zijn ook hevige branden uitgebroken.

Ook onder water is de situatie alarmerend: een zeehittegolf treft inmiddels tachtig procent van het oppervlak van de Middellandse Zee, met temperaturen die plaatselijk vijf graden boven het gemiddelde liggen. Volgens klimaatwetenschappers vormt de combinatie van een natte winter gevolgd door extreme verdamping door hittegolven in de zomer, het perfecte recept voor verwoestend bosbranden.

Naar schatting telt Europa tot nu toe dit jaar al twintigduizend hittedoden. Ook ging negen miljoen ton graanoogst verloren. VN-klimaatchef Simon Stiell noemt de droogte een "onmiskenbaar alarmsignaal", dat pas zal stoppen zodra de wereld overschakelt op hernieuwbare energie. Wetenschappers benadrukken dat dit nog maar het begin is: bij de huidige uitstoottrends, die de aarde richting 2,8 graden opwarming stuwen, zal de kans op extreme droogte verdubbelen.

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