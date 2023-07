Klimaatcrisis: extreem weer teistert China, tienduizenden op de vlucht en het ergste moet nog komen

Terwijl in China duizenden mensen huis en haard hebben moeten verlaten vanwege aanhoudend noodweer en hevige overstromingen, lijkt het ergste nog te moeten komen. Wetenschappers waarschuwen dat het land de komende maand nog geteisterd zal worden door extreme regenval, orkanen en hittegolven.

Het midden en zuiden van China heeft al enkele weken te kampen met onophoudelijke hevige regenval. In de centraal gelegen provincie Hunan zijn de afgelopen dagen meer dan tienduizend mensen geëvacueerd. Hele steden en dorpen staan onder water, tientallen gebouwen zijn ingestort. In de zuidwestelijke regio Chongqing hebben overstromingen een spoorbrug opgeslokt. Inmiddels zijn ook voor de noordelijke provincies Liaoning, Jilin en Heilongjiang overstromingswaarschuwingen uitgegeven.

Het Chinese meteorologisch instituut waarschuwt dat de barrage van natuurrampen pas net is begonnen. Hoofdstad Beijing heeft net de heetste maand juni sinds het jaar 2000 achter de rug, waarbij het veertien dagen lang warmer dan 35 graden was.

Door de snelle verstedelijking van China en de wereldwijde klimaatcrisis lopen steeds meer dichtbevolkte gebieden gevaar door de hoge temperaturen en het stijgende water. China is momenteel 's werelds grootste uitstoter van broeikasgassen, verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van alle emissies die bijdragen aan de opwarming van de aarde. Het land heeft onlangs beloofd dat de uitstoot in 2030 nog zijn hoogtepunt zal bereiken maar dat China in 2060 koolstofneutraal zal zijn.