Klimaatcrisis: Europa wordt geroosterd onder hittekoepel

West-Europese landen proberen maatregelen te nemen om de ernstige gevolgen tegen te gaan van een zogeheten hittekoepel die deze week warmterecords laat sneuvelen. Het ergst zijn de gevolgen in Spanje en Portugal waar temperaturen van tegen de 40 graden worden verwacht. Een hittekoepel is een fenomeen waarbij een hogedrukgebied boven Europe de warme lucht die vanuit Noord-Afrika wegdrijft opvangt en niet meer laat ontsnappen. Het wordt wel vergeleken met een deksel op een pan en kan leiden tot langdurige extreme hitte.

In Frankrijk waarschuwt het nationale meteorologische instituut voor "een vroege, opmerkelijke en langdurige hittegolf", schrijft de Europese nieuwssite Politico, waarbij de temperaturen 12 graden hoger liggen dan wat gemiddeld is voor deze tijd van het jaar.

RTL Nieuws meldt dat het dinsdag in Nederland plaatselijk 33 graden kan worden. Vanaf woensdag kan de temperatuur weer gaan dalen. De hitte zorgt voor ongezonde situaties, bijvoorbeeld bij de concerten van Suzan & Freek, aldus Omroep Gelderland:

"Sommigen werd de hitte teveel: 'Ondanks het vele water drinken toch bijna van m'n stokje gegaan', meldt een fan op Instagram. (...) Enkele bezoekers zeggen dat ze mensen onwel zagen worden: 'Ben er geweest maar wat een hitte daar binnen. Zag mensen flauwvallen door de hitte. Echt belachelijk en gevaarlijk.'"

Météo-France wijst er op dat als gevolg van de klimaatverandering hittekoepels vaker zullen optreden en steeds intenser worden. Dat heeft gevolgen voor de gezondheid en zal onder meer leiden tot een stijging van de sterftecijfers.

