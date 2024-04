Klimaatcrisis: Europa broedplaats voor ziekteverspreidende muggen door oplopende temperaturen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 143 keer bekeken • bewaren

Door muggen verspreide ziekten rukken op over de gehele wereld, met name in Europa, als direct gevolg van de klimaatcrisis. Daarvoor waarschuwen deskundigen. Het gaat daarbij om ziekten als malaria en dengue, ook wel knokkelkoorts genoemd. Die aandoeningen kwamen voorheen vrijwel alleen voor in tropische en subtropische gebieden.

Het noordelijke halfrond was eerder geen vruchtbare bodem voor de ziekteverspreidende muggen. Dit vanwege de langere periodes met vorst die ’s nachts de larven en eieren van de mug doodden. Doordat in het noorden, en vooral in Europa, de warmere periodes beduidend langer duren, hebben de muggen nu een ideaal klimaat waarin ze gedijen.

De Aziatische tijgermug kwam voorheen maar zelden voor in Europa, inmiddels geldt deze mug als een gevestigde soort in maar liefst dertien landen: Italië, Frankrijk, Spanje, Malta, Monaco, San Marino, Gibraltar, Liechtenstein, Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk, Griekenland en Portugal. In Nederland is de mug “geïntroduceerd”, wat inhoudt dat de mug hier wel wordt aangetroffen, maar vooralsnog sporadisch. Nu ook in Nederland de temperaturen oplopen, is de kans groot dat de tijgermug zich ook hier zal vestigen.

Wat de gevaren voor de Europese volksgezondheid groot maken, is dat de mug hier nog altijd geldt als een exoot en de bevolking geen immuniteit heeft voor de ziekten die hij meebrengt.

De verspreiding van de muggen over de gehele wereld laat zich goed zien in de besmettingscijfers. Het aantal gevallen van dengue bekend bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is de afgelopen twintig jaar verachtvoudigd bam 500.000 gevallen in 2000 tot ruim 5 miljoen in. 2019. De verwachting is dat door de klimaatcrisis het aantal mensen dat in gebieden met door muggen overgebrachte ziekten leeft, tegen het eind van deze eeuw 4,7 miljard zal bedragen.