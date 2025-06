Klimaatcrisis: Ergste overstromingen in dertig jaar treffen Chinese stad Rongjiang

De Chinese stad Rongjiang in de provincie Guizhou wordt momenteel geteisterd door de ergste overstromingen in drie decennia . Meer dan 300.000 inwoners zijn getroffen door het extreme natuurgeweld. De overstromingen zijn het gevolg van aanhoudende zware regenval gecombineerd met stijgend water bovenstrooms, dat ertoe leidde dat verschillende rivieren buiten hun oevers traden. De lokale autoriteiten hebben dinsdag het overstromingsalarm verhoogd naar het hoogste niveau.

Grote delen van de stad staan onder water en overstroomde straten hebben het lokale verkeer volledig verlamd. Laaggelegen gebieden, waaronder ondergrondse garages en kelders van winkelcentra, zijn ondergelopen. Bewoners langs de oevers van de snel stijgende rivieren en in laaggelegen gebieden hebben opdracht gekregen te evacueren. De overstromingen zijn onderdeel van een groter weerfenomeen dat Zuid-China sinds vorige week teistert nadat de jaarlijkse Oost-Aziatische moesson op volle sterkte kwam.

Wetenschappers wijzen erop dat dergelijke extreme weersomstandigheden steeds vaker voorkomen als gevolg van de klimaatcrisis. China is bijzonder kwetsbaar gebleken. Onderzoek toont aan dat China risico's loopt van klimaatverandering, waaronder intensere hittegolven en ernstiger en frequentere overstromingen. Het land beleefde in de zomer van 2024 zijn heetste zomer sinds 1961, terwijl Zuid-China tussen juni en juli van dat jaar te kampen had met ongekend extreme neerslag.