Klimaatcrisis: ergste droogte in Spanje en Portugal in 1200 jaar

6 jul. 2022 - 8:29

Vervolg: Ook in Italië is sprake van ongekende hitte en ernstige waterschaarste. Die bedreigt onder meer rijstoogst. Het watertekort is zo ernstig dat er zelfs een verbod is uitgevaardigd op dubbele spoelbeurten bij kappers. In Griekenland zijn meer dan 200 brandweerlieden uit verschillende Europese landen gearriveerd om het land te helpen bij de bestrijding van de golf aan branden deze zomer. Australie: Zo'n 32.000 inwoners van Sydney zijn op de vlucht geslagen voor overstromingsgevaar. Al dagenlang is er sprake van ongekend zware regenbuien. Het voorbije weekend viel in de Australische stad, waar het nu winter is, evenveel regen als normaal gesproken in de hele maand juli. Het is de vierde keer in anderhalf jaar tijd dat de stad in de problemen komt door zware overstromingen, Japan: Sinds de temperatuurmetingen in 1875 begonnen is Japan niet eerder door zo’n heftige hittegolf getroffen als nu. In Isesaki, een plaats ten noordwesten van Tokio, werd deze week een temperatuur gemeten van 40,2 graden: een record Nederland: De drinkwaterlevering aan miljoenen Nederlanders loopt de komende decennia gevaar. In de zomermaanden wordt de kans groot dat er te weinig water via de Maas het land binnenkomt.