Klimaatcrisis en uitbuiting in vee-industrie is dodelijke cocktail voor melkkoeien

Het risico op hittestress is voor melkkoeien nu drie keer zo hoog als dertig jaar geleden. Dat heeft enerzijds te maken met de stijgende temperaturen; de afgelopen maand juni was de heetste ooit in Nederland gemeten en deze week tikt het kwik in de Bilt de 30 graden aan. Dat is sinds 1901 nog maar vijf keer eerder gebeurd. De gemiddelde zomertemperatuur is de afgelopen drie decennia gestegen van 16,4 °C naar 18,0 °C. Daar komt nog eens bij dat sinds 1980 de gemiddelde melkproductie van koeien is gestegen van 17 liter naar 29 liter per dag.