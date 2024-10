Klimaatcrisis eiste vorig jaar recordaantal levens en het einde is niet in zicht: 'Niemand is veilig'

Het aantal wereldwijde sterfgevallen als gevolg van langdurige periodes van hitte en droogte is vorig jaar tot een recordhoogte gestegen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift The Lancet. Ook de voedselonzekerheid en de verspreiding van infectieziekten namen een ongekende vlucht.

Hittegerelateerde sterfgevallen onder 65-plussers stegen in 2023 met 167 procent vergeleken met de jaren 90. Zonder de klimaatcrisis zou een vergrijzende wereldbevolking ervoor zorgen dat dit soort sterfgevallen ook zou zijn toegenomen, maar slechts met 65 procent. Hoge temperaturen leidden ook tot een recordaantal van 6 procent meer uren slaapverlies in 2023 dan het gemiddelde van 1986-2005. Slecht slapen heeft een diepgaand negatief effect op de fysieke en mentale gezondheid.

In het negende rapport van The Lancet Countdown over gezondheid en klimaatverandering wordt duidelijk dat mensen over de hele wereld te kampen hebben met ernstige bedreigingen voor de gezondheid als direct gevolg van de door mensen veroorzaakte klimaatcrisis. Het jaar 2023 brak alle records op het gebied van hittegolven, dodelijke weersextremen en verwoestende bosbranden. Volgens de onderzoekers is “geen enkel individu en geen enkele economie immuun voor de bedreigingen van klimaatverandering”.