‘Klimaatcrisis? Een complot van de elite om meer vegan mueslirepen te verkopen’

“Zouden er dan demonstraties komen? Gebouwen verlicht worden in het blauw en groen van de planeet om onze steun te laten blijken? Zouden wereldleiders voor steeds strengere maatregelen pleiten en hun afschuw uitspreken over hoe Vlassad de lucht probeert te verzieken of hoe hij via Bayer chemische wapens gebruikt om de insecten om zeep te helpen en zijn contacten in politiek en bedrijfsleven gebruikt om de ellende te vergroten? Zouden we ons verenigen en in actie komen tegen alles wat Vlassad in de kaart speelt? Zouden we spreken over de slag om Amelisweerd, waar het een clubje dappere omaatjes te voet lukte om de bulldozers van Vlassad tegen te houden?”